Mannheim. (RNZ) Maxi Gstetettenbauer schreibt: "Auch wenn ich noch keine Zeile geschrieben habe, kann ich versprechen: Es wird obergeil. In Zeiten von Fake News kann man sowieso alles behaupten. Warum sollte dann dieser Pressetext auch nur einen Funken Wahrheit enthalten? Ich könnte einfach sagen, dass während dieser 90 Minuten (mal gucken, wie viel ich schaffe) ein russisches Tanzorchester zu dem aktuellen Shindy Album tanzt, während im Hintergrund ein Elefant Backflips macht. Aber wahrscheinlich wird es dann doch wieder pure Stand-Up Comedy wie man sie in Deutschland nur selten findet.

Ich nenne die Show ,Next Level’, weil ich ein alter Zocker bin und immer die Frage bleibt: Was kommt im nächsten Level? So geht es mir gerade. Und ganz vielen Menschen aus meiner Generation genauso. So! Wir haben die 30 geknackt, die Ambitionen schwinden und dann noch diese blöde Sache mit dem Klima."

Info: Comedy mit Maxi Gstettenbauer im Capitol Mannheim, Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr