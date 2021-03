Von Peter Wiest

Mannheim. Wenn ein Lied ihre Lippen verlässt, empfängt das Publikum Wohlklang. Ganz gleich, wer das Lied letztlich singt. Denn die Söhne Mannheims sind nicht nur ein Musiker-Kollektiv, sondern haben Sänger in ihren Reihen, welche wissen, dass die Stimme das wichtigste aller Instrumente ist, und die damit perfekt umzugehen verstehen. So wird ein Konzert, bei dem vier ihrer Stimm-Akrobaten (fast) nur mit Klavierbegleitung auftreten, schnell zu einer Ode an die Macht der Stimme – selbst wenn das neue Projekt eigentlich "Piano" heißt.

Ja, es geht dabei in erster Linie um den Gesang. Und um diverse Arrangements, die Dominic Sanz, Giuseppe "Gastone" Porrello und Karim Amun gemeinsam mit dem Rapper Metaphysics unter der musikalischen Federführung ihres Pianisten Florian Sitzmann um alte und neue Stücke legen und mit denen sie diese sowohl in gewohntem als auch immer wieder mal in neuem Gewand präsentieren. Das ist allerdings am Anfang erst mal zweitrangig.

Denn es tut zunächst einfach nur gut, die Söhne oder zumindest einen Teil von ihnen überhaupt mal wieder auf einer Bühne stehen und Musik machen zu sehen und zu hören – wenn auch "nur" beim Livestream aus dem Mannheimer Capitol. Ein solcher Auftritt macht dann auch ganz schnell Lust auf mehr – was es, wie die Söhne an diesem Abend wiederholt betonen, ja dieses Jahr auf jeden Fall auch noch geben soll.

Dass es im Chat, der Livestreams üblicherweise begleitet, fast mehr um den Ex-Sohn Xavier Naidoo und dessen Weggang von der Gruppe geht als um die dargebotene Musik, kann nicht wirklich überraschen. Die Meinungen dazu sind, nach wie vor ziemlich kontrovers und reichen von Lobeshymnen auf den "besten Sänger Deutschlands", bis hin zur Anmerkung, dieser habe "es sich doch selbst versaut". Da ist bei den Fans noch lange keine Ruhe eingekehrt, und das wird wohl auch eine Zeit lang noch so bleiben.

Fakt allerdings ist: Die Söhne kommen auch ohne Naidoo ausgezeichnet zurecht. Der Sound, den sie im Capitol präsentieren, ist perfekt: stimmlich ausgewogen, abwechslungsreich, eingängig, vielstimmig, immer wieder mit faszinierenden Melodiebögen. Fast schon ein Ohrenschmaus, ganz so eben, wie man es von ihnen kennt. Vielleicht ist dies ja paradoxerweise gerade so, weil derjenige, der dann doch die prägnanteste Stimme von allen hatte, nicht mehr dabei ist und dadurch mehr als früher das gesangliche Kollektiv im Vordergrund steht.

So wird das Capitol-Konzert zu einem rundum genussvollen musikalischen Abend, bei dem sich mit Titeln einzelner Songs spielerisch beschreiben lässt, was abgeht. Sicher: Zu sagen, so was habe "die Welt noch nicht gesehen" oder gar gehört, wäre leicht übertrieben. Aber dass den Söhnen das Glück ihrer Fans am Herzen liegt, wie ein anderer Song heißt, davon lässt sich ausgehen. Und dass gerade in der Pandemie die Überlebenszeit jetzt ist und jeder gehalten ist, sich um "sein Leben" zu kümmern, so eine andere Textpassage: Das passt einfach in die Zeit, wie nicht nur Chat-Teilnehmer finden. Irgendwo geht es da ja auch um "Moral", so der Titel eines der neueren Songs. Und damit nicht nur "vielleicht" auch um "Freiheit", so zwei ältere Meisterwerke.

Wer mehr Spaß hat an diesem Livestream, die Fans oder die Band selbst, lässt sich am Ende kaum sagen. Sicher ist: "Aus und vorbei", so ein weiterer Songtitel, ist danach längst noch nichts. Ganz im Gegenteil: Das "Piano"- Projekt, für das sich Keyboarder Florian Sitzmann an vorderster Front verantwortlich zeichnet, wird nicht zum letzten Mal zu hören gewesen sein. Freuen darf man sich zudem auf das Projekt "Söhne Acoustic", das am 17. Juni in der Frankfurter "Batschkapp" über die Bühne gehen soll – hoffentlich mit Publikum direkt im Saal.