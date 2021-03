Von Daniel Schottmüller

20- bis 40-Jährige machen ein Viertel der deutschen Bevölkerung aus – aber satte 80 Prozent des Podcast-Publikums. Ausgerechnet die Generation der Schnellklicker und Vielwischer ist es also, die stundenlang den Unterhaltungen anderer zuhört. Vielleicht ja, weil es viele Millennials in die Städte verschlagen hat – weg von Mama und Papa, dem Dorf- und Vereinsleben ihrer Kindertage. Ist es abwegig, dass die Entwurzelten sich anderweitig Halt und Unterhaltung suchen? Auch die Podcaster des Vertrauens bieten schließlich familiären Charme. Frei von der Leber weg quatschen sie drauf los: keine Zeitlimits, keine Rücksicht auf Verluste. Im Idealfall haben sie sogar Rat und Denkanstöße parat.

Als neueste Erweiterung der Digitalfamilie bieten sich Barack Obama und Bruce Springsteen an. Nicht unpassend: Der Ex-Präsident und der Boss sind Inbegriffe amerikanischer Autorität. Und der Podcast-Name "Renegades" (Abtrünnige) verheißt kontroversen Austausch. Warum muss man sich dann überwinden, nach der ersten der 40-minütigen Spotify-Episoden auch die nächsten anzuklicken?

"Ich wollte diesen Podcast lieben", schrieb kürzlich ein US-Kolumnist. Aber es fällt schwer, etwas zu lieben, das ein Englischlehrer als Unterrichtsmaterial im Leistungskurs nutzen könnte. Rassismus, Klassenkampf, Zukunftsängste: Obama und Springsteen arbeiten Punkt für Punkt ab, was die amerikanische Seele plagt. Statt Lösungen vermitteln sie jedoch die Botschaft: Wir sind schon verdammt weit gekommen. Auf sie als Individuen trifft das ja auch zu. Und so greifen beide munter auf das zurück, was Erfolg gebracht hat. Kaum eine Anekdote, die sie nicht bereits in ihren Autobiografien verbraten hätten.

Spontanität? Mangelware. Wenn Bruce zur Gitarre greift und Barack Bluesgesang improvisiert, will man ihnen zurufen: "Mehr davon – und weniger vorformulierte Predigten!" Denn die klingen selten inspirierend: Fortschritt verlaufe nun mal im Zickzack-Kurs, doziert Obama. Noch demotivierender: Wenn er im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste verkündet, dass es nie zu Entschädigungszahlungen an Schwarze kommen wird. Zumindest hier hakt der Sänger nach: "Bänkern kann man also helfen, Unterdrückten nicht?" Zeit, schnell das Thema zu wechseln. Oder noch mal diesen drögen Telekom-Spot einzublenden: "Sollte im Netz nicht immer so respektvoll miteinander umgegangen werden wie in diesem Podcast?" Spätestens jetzt wird es für Millennials – sollten sie noch wach sein – Zeit, zum Telefon zu greifen: Die echte Familie hat Spannenderes zu bieten.