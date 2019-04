Von Michaela Backeberg

Heidelberg. "Die Aufführung des Stückes leidet unter der falschen Besetzung der Hauptrolle", behauptet Nico Holonics (oder ist es Oskar Matzerath?) gegen Ende der Aufführung, in der er allein das Heidelberger Publikum über zwei Stunden in seinen Bann zog. Und straft damit den minutenlangen Applaus mit Jubelrufen, Pfiffen und stehenden Ovationen Lügen. Denn kaum einer könnte besser in die Rolle des sich schreiend und trommelnd gegen die Welt der Erwachsenen wehrenden Oskars schlüpfen als der 1983 geborene Holonics.

Dass der 2009 zum Nachwuchsschauspieler des Jahres Gekürte die Rolle so gut ausfüllt, ist nicht verwunderlich. Oliver Reese, der bei der Premiere des Stücks 2015 am Frankfurter Schauspiel eben jenes leitete, bezog Holonics von Anfang an in den Entstehungsprozess des Stücks mit ein. Beide reisten im November 2014 zum Literaturnobelpreisträger Grass, um sich seinen "Segen" für die Ein-Mann-Theaterfassung einzuholen.

Reeses Version setzt ähnliche Schwerpunkte wie Volker Schlöndorffs Oscar-prämierter Film, streicht etwa die Rahmenhandlung und die Nachkriegskapitel. Anders als der damals 13-jährige David Bennent, der einen eher nachdenklichen, ernsten Oskar spielt, züngelt Holonics aber bei jeder Gelegenheit lüstern-lasziv und schüttet Brausepulver in die Hände einiger Damen in der ersten Reihe. "Du nicht!", sagt er zu einer, die auch etwas Pulver möchte, gebietet "Ruhe!", als es in einer anderen Szene ein paar Lacher im Publikum gibt. Mit "Ey, Heidelberg! Ich frage Sie …" spricht er das Publikum an und stellt eine Frage, die nicht mehr wichtig ist, weil er die Zuschauer längst an die Sitze gefesselt hat.

Die Soundeffekte sind sparsam, aber wirkungsvoll und bisweilen Trommelfell strapazierend laut eingesetzt. So erklingt "Happy Birthday" in sanften Spieluhrklängen, um Oskars dritten Geburtstag einzuläuten. Der Tag, an dem Oskar seine Blechtrommel bekommt und beschließt, nicht mehr zu wachsen. Im Gegensatz zueinander stehen Oskars erste anschwellende und schließlich dröhnend lauten Trommelschläge und seine leisen Schreie - eher ein Wimmern. Das jedoch nicht ohnmächtig ist, sondern eindrucksvoll Glas zerspringen lässt. Und während durch ein künstliches Echo die Akustik einer Kirche imitiert wird, betonen die wiederkehrenden "Heil!"-Rufe die befremdliche Militarisierung des gesamten deutschen Volkes.

Diese Bühnenfassung des Grass-Romans kommt mit minimalistischer Kulisse aus. Ein übergroßer Stuhl, der Holonics durch das Größenverhältnis zum Kleinkind werden lässt. Der aber auch als Tribüne dient, unter der Oskar sich bei einer Nazi-Kundgebung versteckt und die Musiker nach und nach mit seiner Trommel zum Spiel eines Walzers verleitet. Ein Loch im Boden, das zugleich schicksalhafte Kellertreppe, die Gräber seiner (Stief-)Eltern und Lager für die insgesamt neun Blechtrommeln ist, die Oskar im Lauf des Stücks hervorholt. Ein Koffer mit wenigen Gegenständen und Oskars Uniform. Sand, mit dem der Bühnenboden bedeckt ist und in dem Holonics sich wälzt, ihn dann in Wolken von sich tritt, schüttelt und wirft.

Das einzige Mal, dass die Bühnenrückwand nicht nur schwarz ist, sondern tausend Blechtrommeln hell erstrahlen lässt, ist während des denkwürdigen Zitats "Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus und nahm mit sich alles Spielzeug aus dieser Welt". Diese überwältigende Trommelansammlung und der einzige Kostümwechsel im Stück - von der Kinderkleidung zur Uniform - markieren nicht nur den Tod des jüdischen Spielzeughändlers, sondern symbolisch durch den ausgehenden Vorrat an Trommeln auch das Ende der Unschuld der Deutschen durch den Holocaust. Und so muss auch eine der Trommeln als Maschinengewehr dienen, bevor Oskar sie alle in das Grab seines letzten Elternteils wirft. Und wieder anfängt zu wachsen.

