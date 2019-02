Herr Ammann, was ist für Sie der größte Musical-Hit aller Zeiten?

Ich glaube, der größte und eingängigste Musical-Hit aller Zeiten ist und bleibt "Memory" aus "Cats". Ganz abgesehen davon, dass der Titel in den letzten 30 Jahren zu einem echten Gassenhauer geworden ist, ist sein Text, basierend auf zwei Gedichten des großen britischen Literaten T.S. Eliot, immer noch sehr poetisch und von einer wilden Melancholie.

Zusammen mit vier anderen Sängerinnen und Sängern wirken Sie mit bei der neuen Produktion "Die größten Musical-Hits aller Zeiten". Konnten Sie bei der Zusammenstellung der Setlist mitreden?

Aber natürlich. Wir präsentieren in dieser Show ja auch die Highlights unserer ganz persönlichen, großen Bühnenerfolge der letzten Jahre.

Wie sieht die Setlist aktuell aus?

Die Setlist ist jeden Abend dieselbe. Wir möchten ja auch jedem Besucher unserer Tournee, ganz gleich in welcher Stadt die absoluten Highlights aus Musicals wie "Elisabeth", "Evita", "Ghost", "Die Päpstin", "Das Phantom der Oper", "Tanz der Vampire" oder "Tarzan" präsentieren. Für Rock-, Pop- und Partystimmung sorgen zusätzlich noch Songs aus "Mamma Mia", "Wahnsinn" oder "We Will Rock You", auf die ich mich immer ganz besonders freue.

Sie selbst sind seit vielen Jahren im Show-Geschäft und immer erfolgreich gewesen. Gab es Höhepunkte? Gab es auch etwas, an das Sie sich lieber nicht erinnern würden, vielleicht sogar Tiefpunkte?

In den Zeiten, in denen ich in einer Theaterproduktion auf der Bühne stehe, gebe ich immer 100 Prozent. Rückblickend waren daher sämtliche Rollen, die ich verkörpern durfte, echte Höhepunkte meiner Karriere. "Je ne regrette rien" steht für meine Einstellung zu all den Momenten im Theaterleben, die mich nicht so glücklich gemacht haben. Das lag aber selten an den Rollen, sondern eher daran, wie man mit mir als Individuum umgegangen ist, und meine Reaktion darauf. Aber wie heißt es so schön: "Der Weg ist das Ziel."

Sie haben Ihre musikalische Ausbildung und zusätzlich auch eine Ausbildung als Schauspieler weitgehend in den USA absolviert. Warum dort? Und wieso auch Schauspieler?

Ich war damals noch auf der Suche nach meiner musikalischen Identität und hatte die Möglichkeit, in den Staaten zu studieren und Workshops zu nehmen. Besonders die Zeit in L.A. hat mich sehr geprägt, denn Los Angeles ist auch irgendwie die Stadt der verlorenen Seelen und Träume. Mit jedem Traum, der dort in Erfüllung geht, gehen 99 zu Grunde. Schauspiel war mir damals schon sehr wichtig, denn ich hatte immer den Anspruch, innerhalb einer Rolle auch darstellerisch authentisch wirken zu wollen. Musical-Darsteller zu werden, kann man ganz schlecht planen, denn all die Kunst und das Können nützt nichts, wenn das Publikum dich nicht liebt. Darum spüre ich auch eine große Dankbarkeit gegenüber all den unzähligen Menschen, die meine Karriere schon so lange mit viel Liebe und Treue begleiten.

Sie sind als Bariton berühmt geworden. Lechzt die Welt nicht eher nach Tenören?

Über Gegebenheiten zu philosophieren, empfinde ich als müßig. Ich bin Bariton! So: love me or leave me. (lacht laut)

Welches ist Ihr ganz persönliches Lieblingsmusical? Und Ihre Lieblingsrolle?

Meine Lieblingsrollen sind die des Jurij Schiwago im Musical "Doktor Schiwago" und die des Bayernkönigs Ludwig II im gleichnamigen Musical, das in Ludwigs Festspielhaus in Füssen zu sehen ist. In beiden sehr schauspiellastigen Rollen werde ich auch im Jahr 2019 wieder auf der Bühne stehen. Doktor Schiwago" wird vom großartigen Ulrich Wiggers für die Freilichtspiele Tecklenburg zudem neu inszeniert werden, was ich überaus spannend finde. Auf meiner Wunschliste für die Zukunft ganz oben stehen die Hauptrollen in den Musicals "Fun Home", "Jane Eyre", "Les Miserables", "The Secret Garden" und "Sunset Boulevard". Ich lass mich mal überraschen, was Fortuna davon noch für mich bereit hält.

Sie haben neben Ihrem Beruf auch eine Patenschaft übernommen für Kinder bei "World Vison". Was genau ist das und wie sieht diese Patenschaft aus?

Durch eine solche Patenschaft ermöglicht man einem Kind und seiner Familie, in einem Projektdorf von World Vision zu leben. Die Kinder gehen dort zur Schule, werden medizinisch versorgt und erhalten so eine Perspektive für ihr Leben. Meine Fans und ich - wir haben insgesamt zusammen über 30 Patenschaften - engagieren uns ganz besonders für ein Projektdorf in der indischen Stadt Pratapgarh.