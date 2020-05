Ladenburg. (skb) Der virusbedingte Absage-Marathon von Veranstaltungen macht auch vor den Ladenburger Literaturtagen nicht halt: Wie Organisatorin Carolin Callies auf Anfrage der RNZ mitteilte, wird die für Anfang Juli geplante vierte "vielerorts"-Auflage in diesem Jahr komplett ausfallen. Darüber hatte sich der Arbeitskreis in der letzten Woche verständigt – und war sich ebenso darüber einig, nicht auf Alternativ-Konzeption wie etwa den Weg übers Internet auszuweichen, sondern vielmehr das gesamte ursprünglich vorgesehene Programm ins Jahr 2021 zu verschieben.

Sowohl die Liste der Autoren als auch der Gastgeber standen natürlich längst fest: "Es war alles fertig geplant", erzählt Callies. Sicherheit über eine machbare Umsetzung zum Termin, auch was die rechtliche Seite anbelangt, hätte es jedoch nicht gegeben. Viele Schriftsteller haben beispielsweise längere Anreisen vor sich, insofern müssen Fahrten und gegebenenfalls Übernachtungen organisiert werden. Fraglich, ob diese letztlich realisiert werden könnten – der Unsicherheitsfaktor bliebe hoch. Und abgesehen davon, ob Menschen sich im Juli, und sei es gegebenenfalls mit Abstand, zusammenfinden dürfen, stellt sich auch die Frage, ob die Besucher sich überhaupt trauen werden, wie Mitorganisatorin Kristin Wolz schon vor einigen Wochen überlegt hatte.

Im vergangenen Jahr hatte das dreitägige Literaturfestival 15 öffentliche Einzelveranstaltungen umfasst, ergänzt durch weitere Lesungen speziell für einzelne Klassenstufen der Grund- und weiterführenden Schulen – Letztere hätten in diesem Jahr jedoch situationsbedingt komplett unter den Tisch fallen müssen.

Inzwischen sind die Einladungen aller Autoren für das kommende Jahr erneuert worden. Noch stehen einige Antworten aus, doch sobald sich alle gemeldet haben, werden die Namen derjenigen veröffentlicht, die im kommenden Jahr auf den diversen "vielerorts"-Bühnen lesen werden.

Der Termin steht bereits fest: So werden die Veranstaltungen in der Zeit vom 1. bis 4. Juli an besonderen Orten in der Stadt, öffentlichen wie privaten, stattfinden. Ein kleiner Trost für dieses Jahr: Eine Lesung der beiden Ladenburger Lyrikerinnen Callies und Kristin Wolz ist durchaus denkbar. "Das kann man spontan auf die Beine stellen", zeigt sich Carolin Callies zuversichtlich für eine auch recht kurzfristig zu organisierende Freiluft-Lesung im Sommer.