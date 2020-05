Von Matthias Roth

Heidelberg. Nur Banausen kämen wahrscheinlich auf die Idee, diese Objekte tatsächlich als Gefäße zu benutzen, etwa als Blumenvasen oder Papierkorb, nur weil sie oben offen sind. Wer die noch an diesem Wochenende zu sehenden Keramikwerke des Engländers Ken Eastman in der Heidelberger Galerie Heller näher betrachtet, merkt auch schnell, dass diese Arbeiten in ihrer Plastizität und skulpturalen Präsenz weit mehr sind als reine Behältnisse, selbst wenn ihr Körper hohl und offen ist.

Aus vier oder mehr Steinzeugplatten zusammengefügt, gehorchen diese Objekte keiner formalen Vorgabe. Sie ähneln mal einem Baumstumpf, mal einem Architekturmodell. Bisweilen haben sie tatsächlich auch Ähnlichkeit mit menschlichen Torsi, scheinen Wölbungen des menschlichen Körpers nachzuahmen. Dennoch bleiben sie abstrakt, unnahbar, aber auch sinnlich.

Galeristin Marianne Heller hat wieder geöffnet. Foto: MR

Die Sinnlichkeit des Materials, das seiden glänzt, ergibt sich nicht allein durch die meist geschmeidigen Formen, sondern auch durch ihre farbliche Gestaltung. Eastman, der schön mehrfach in Heidelberg zu Gast war und zu den ganz Großen seines Metiers gehört – wegen Corona musste er leider seine Teilnahme an der Vernissage der jetzigen Ausstellung Mitte März absagen – bemalt seine Objekte vor dem Brand mit feinen Pastelltönen von Ocker und zartem Grün oder Blau, was eine sanfte Licht- und Schattenwirkung hervorruft.

Diese Keramik ist auch fragil, nicht nur wegen des Materials. Man sieht ihr die Hölle des Feuers, durch das sie gegangen ist, nicht an. Im Gegenteil wirkt sie leicht, fast heiter und in jedem Fall verletzlich. Das zeigt sich auch in den Preisen, die sich zwischen knapp 3000 und fast 7000 Euro bewegen. "Ich gehe in meine Werkstatt als ein Forschender. Ich versuche, Dinge zu machen, die ich nicht verstehe und nicht erklären kann, eher um Fragen zu stellen, als Antworten zu finden. Ich versuche, mit den Händen zu denken", sagt der Künstler. Leider müssen diese geheimnisvollen Objekte Heidelberg bald wieder verlassen.

Info: Galerie Heller, 69117 Heidelberg, im Stadtgarten am Adenauerplatz, bis 10. Mai.