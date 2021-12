Von Olaf Neumann

Nach dem Überraschungserfolg von Danger Dans "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" bringt die Antilopen Gang pünktlich zu Weihnachten ein Sammelalbum heraus. Schützenhilfe bekommt sie von den Toten Hosen und Max Herre. Mit den Deutschrappern sprach Olaf Neumann über Nazis, den ZDF-Fernsehgarten, Helene Fischer und das liebe Geld.

Während der Pandemie haben Sie eine eigene Plattenfirma gegründet. Sind Sie Krisengewinnler?

Danger Dan: Wir machen aus der Not eine Tugend. Gäbe es keine Pandemie, hätten wir seit 2020 hunderte von Konzerten gespielt. Jetzt haben wir mehr Zeit. Die Alternative wäre, sich zu langweilen und irgendwann bankrott zu gehen.

Panik Panzer: Der Bankrott stand tatsächlich unmittelbar bevor. Das hat uns Motivation gegeben.

Koljah: Bei uns hat sich immer viel durch Zufall ergeben und im Nachhinein wie ein Masterplan gewirkt. Es war eher so: Wir dachten, es geht eh alles vor die Hunde, da können wir auch auf dem eigenen Label ein Klavieralbum rausbringen.

Dan: Das hat ja fast schon genervt! Wir wollten jetzt auch nicht so viel arbeiten.

Haben Sie den "Geldwäsche Sampler" auch gemacht, um als letzte Rapper an einen Werbevertrag heranzukommen?

Dan: Wir sind eigentlich die falsche Band für Werbeverträge, weil wir polarisieren. Wir sehen zwar gut aus und bringen alles mit, was man für einen Werbevertrag benötigt, aber wenn man Alben wie "Atombomben auf Deutschland" gemacht hat, überlegt es sich die AOK noch einmal.

Koljah: Nicht einmal die Atomwaffenindustrie wollte bis jetzt mit uns werben.

Der Sampler enthält eine unveröffentlichte Liveaufnahme von "Wünsch dir was" von den Toten Hosen. Sind die Hosen Vorbild, was Selbstvermarktung und Geldverdienen mit liebevoll-ironischer Note angeht?

Koljah: Die Toten Hosen machen mit ihrem Label JKP, auf dem wir sieben Jahre waren, das, was wir jetzt mit Antilopen Geldwäsche machen. Wir haben an den Toten Hosen gesehen, wie man sich innerhalb der Musikindustrie eine selbstbestimmte Insel bauen kann.

Für Ihr Label wurden Sie bei den VUT Indie Awards 2021 mit dem Preis "Best New Music Business" ausgezeichnet. Was machen Sie anders als andere unabhängige Labels?

Dan: Bei uns ist die Arbeitsaufteilung sehr speziell. Koljah und ich motzen, Tobias macht alles.

Viele Kreative arbeiten für sehr wenig Geld mit großem Enthusiasmus rund um die Uhr. Haben Sie einen Weg aus der Misere gefunden?

Dan: Wir haben auch wenig Geld und arbeiten rund um die Uhr. Aber es ist bei uns zumindest nicht mehr alles so prekär wie es war, als wir noch in einen Kleiderschrank ein Mikrofon stellten, weil wir unsere Platten irgendwie aufnehmen mussten.

"Nazis rein" heißt ein Song. Warum brauchen Deutsche Nazis ?

Koljah: In dem Song geht es um vermeintliche moralische Überlegenheit, die sich in einer bestimmten deutschen Spielart des Antifaschismus widerspiegelt. Eike Geisel nannte das die "Wiedergutwerdung der Deutschen": Die Deutschen haben in der Vergangenheit monströse Verbrechen begangen, aber sind der Ansicht, daraus gelernt und alles aufgearbeitet zu haben, um nun so etwas wie die moralischen Gewinner zu sein, die der Welt aus eigener Erfahrung erklären können, was gut und was schlecht ist.

Was halten Sie von Aktionen wie "Laut gegen Nazis"? Bringen die was?

Koljah: Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen langweilig, wenn alle sich gegenseitig dafür auf die Schulter klopfen, dass sie gegen Nazis sind.

Verwandeln Sie sich auf dem Album in die "Rheinischen Frohnaturen", weil Sie auf den Ballermann wollen?

Koljah: Wollen Sie damit andeuten, dass wir die Rheinischen Frohnaturen sind? Der Bandname klingt eigentlich eher nach Karneval.

Dan: Die hören sich auf jeden Fall verdächtig nach uns an. Ballermann, Karneval und Oktoberfest passen zusammen: das Trio des Grauens!

Was brauchen Sie, um aus sich herauszukommen?

Dan: Ich finde, betrunken und verkleidet sein ganz in Ordnung. In den letzten zwei Jahren, wo es wenig Feieranlässe gab, habe ich mit meiner WG Karneval, Oktoberfest und eine 20er-Jahre-Party gefeiert.

Hoffen Sie, mit "Bin ich erst mal blau" in den Musikantenstadl zu kommen?

Panzer: Ich bin frei von Ironie großer Fan des ZDF-Fernsehgartens. Sollte es stimmen, das wir etwas mit den Rheinischen Frohnaturen zu tun haben, dann würde ich mir sehr wünschen, da auch mal etwas präsentieren zu können.

Was fasziniert Sie am Fernsehgarten?

Panzer: Vor allem das Publikum. Wie die Leute da sitzen, klatschen und hoffen, dass die Kamera an ihnen vorbeifährt und sie dann winken – das ist großartig!

Dan: Ich würde gerne mal auf Mallorca und Ibiza gebucht werden. Da habe ich mehr Bock drauf als auf Wanne-Eickel oder Wattenscheid.

Wie wäre es mal mit einem Gastauftritt von Helene Fischer auf einer Antilopen-Gang-Platte?

Dan: Wir planen schon länger ein Helene-Fischer-Album. Wenn sie das liest, soll sie sich bei uns melden. Eigentlich wundern wir uns schon, dass sie noch nicht angerufen hat.

Ein Bauunternehmer aus Hannover ließ den Schlagerstar zu seinem 80. singen. Kann man die Antilopen für solche Events buchen?

Koljah: Wenn der Preis stimmt, ja. Wir werden regelmäßig gefragt, ob wir bei Geburtstagsfeten spielen wollen. Aber da stimmt der Preis nie.

Dan: Es ist nur eine Frage des Geldes. Die Bundeswehr hat uns mal gefragt, ob wir etwas mit denen machen wollen. Das fängt dann im siebenstelligen Bereich an.

Panzer: Auch Wellness-Hotels. Wenn man in einer Suite untergebracht ist und die Sauna nutzen kann, ist ein guter Preis möglich.

Ist die Kohle, die Sie im Haifischbecken Unterhaltungsindustrie verdienen, für Sie schmutziges Geld?

Koljah: Die Frage ist doch, was wir mit diesem Geld tun. Darüber können wir hier aber nicht sprechen.

Dan: Wenn jetzt genügend Leute unseren Sampler kaufen, sind wir dazu auch nicht gezwungen, aber irgendwas muss man ja tun.

Panzer: Und wenn man schmutziges Geld wäscht, ist es ja nicht mehr schmutzig.