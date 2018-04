Wilson Zuze: "Following the footprints". Foto: Bettendorffsche Galerie

Von Arndt Krödel

Für ihn entfaltete sich seine besondere Begabung schon früh im Leben: Mit acht Jahren hatte der 1975 in Simbabwe geborene Wilson Zuze seine erste Ausstellung - von Bleistiftzeichnungen. Bei dem reizvollen Genre ist es nicht geblieben. Heute malt er - figurativ - in Acryl oder Öl und konnte in den letzten Jahren mit etlichen Ausstellungen und Preisen aufwarten.

Die Bettendorffsche Galerie in Gauangelloch präsentierte den simbabwischen Künstler bereits vor vier Jahren und zeigt jetzt in ihrer aktuellen Ausstellung unter dem Titel "Country Life & Market Place" neue Arbeiten Zuzes, entstanden seit 2012. Einige Exponate wurden eigens von dem Kunstsammler, Mäzen und Afrikakenner Hans-Dietrich Hübert in Auftrag gegeben, mit dem die Galerie schon häufig zusammenarbeitete.

Wasser ist Leben - wer wüsste das nicht besser als die Menschen in Afrika. Zuze thematisiert diesen existenziellen Aspekt variantenreich in Szenen des dörflichen Lebens aus seinem Heimatland: Frauen schöpfen das ebenso köstliche wie kostbare Nass aus der Tiefe des Brunnens, tragen es in roten Kalebassen, bauchigen Gefäßen, auf dem Kopf balancierend zu ihren Häusern. Sie waschen ihre Wäsche am Ufer eines Flusses und breiten sie zum Trocknen auf dem grünen Schilf aus ("At the river bank", eines der beiden großen Leinwandbilder). Zwei junge Männer in einem Kanu fischen auf dem See, um für die tägliche Nahrung zu sorgen.

In anderen Motiven aus dem ländlichen Alltag Simbabwes illustriert der Künstler die Arbeit auf dem Feld, bei der Orangenernte oder beim Schilfmachen. Frauen dominieren auf den Bildern, womit Zuze nur die reale, harte Lebenswelt und die "Arbeitsteilung" zwischen den Geschlechtern wiedergibt - Männer agieren hier eher im Hintergrund. "Together as one" nennt er ein Motiv, das vier zusammenhockende Frauen zeigt - vielleicht ein Ausdruck von besonderer Gemeinschaft und weiblicher Solidarität.

Zuzes Bilder leben von ihrer konsequent durchkomponierten Farbigkeit, die etwas Zauberisches ausstrahlt, eine Harmonie, die meist durch Kontraste zwischen Rot und Grün, der Grundfarbe Blau und der Mischfarbe Orange sowie zwischen Gelb und Violett geschaffen wird. Der Künstler arbeitet mit kurzen Pinselstrichen, die sichtbar neben- bzw. übereinander gesetzt sind. Auffällig ist immer wieder die unterschiedliche Farbgebung des Himmels von konventionellen Blau-weiß-Tönen bis hin zu einer feurig orange-roten Gestaltung. Die Gesichtszüge der Menschen sind nur angedeutet, in ihnen kann man nicht lesen. Bedeutungsvoller sind für Zuze die Körperhaltungen seiner Protagonisten, in denen sich ihre Beziehungen zueinander ausdrücken.

Es schmälert die künstlerische Aussage Wilson Zuzes nicht, wenn man den von ihm mit großer Souveränität und Sensibilität eingefangenen Szenen ländlichen Lebens auch eine auf den Betrachter überspringende, einfache Fröhlichkeit attestiert - eigentlich die ideale Ausstellung für den Sommer. Ergänzt werden die Exponate durch einen kunsthandwerklichen Markt mit neuen kleinen Skulpturen, unter anderem von Peter Makuvise und Rasheas Mukwaira.

Info: Bettendorffsche Galerie, 69181 Gauangelloch/Leimen. Fr und Sa 14.30 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 18 Uhr. Bis 13. September 2015.