Der traurige Prinz kann nicht lachen: Szabolcs Brickner in der Mannheimer Produktion der Prokofjew-Oper 'Die Liebe zu den drei Orangen'. Foto: Christian Kleiner

Von Matthias Roth

Es kommt nicht häufig vor, dass man von einer Aufführung sagen kann, dass sie wirklich "Theater für die ganze Familie" bietet. Für Alt und Jung, für Opernfreunde und solche, die es noch werden wollen. Dem Nationaltheater Mannheim gelingt nun mit Sergei Prokofjews "Die Liebe zu den drei Orangen" eine Produktion, die alle Herzen höher schlagen lässt, besonders die von Theaternarren, aber ebenso die von Kindern oder Zufallsoperngängern. Lebendig, fantasievoll, heiter, farbenfroh - kurz: fröhliche Oper, von Leuten gemacht, die ihr Handwerk verstehen, für Leute, die das Theater innig lieben oder seinem Zauber, seiner erfrischenden Quirligkeit und seinen Staunen machenden Effekten frisch verfallen.

Cordula Däuper gelingt auf der Bühne von Ralph Zeger und mit den hinreißenden Kostümen von Sophie du Vinage eine fabelhaft theatralische Inszenierung. Besonderer Clou ist dabei die Integration des Puppenspielers Michael Pietsch, der - passend zur gerade zu Ende gegangenen "Imaginale" der Figurentheaterszene - Puppen auf die Bühne bringt, die die Protagonisten doubeln und die manchmal in ihren Bewegungen menschlicher wirken als die Sängerinnen und Sänger, die sich dann auch mimisch vornehm zurückhalten und den Puppen die Show überlassen.

Ältere Heidelberger werden sich noch an eine von Peter Rasky inszenierte Produktion vor 25 Jahren erinnern: Sie hinterließ damals einen zauberhaften Eindruck zwischen luftigen Tüchern und diffusem Licht. Die aktuelle Mannheimer Sicht des Werkes ist eine ganz andere und dem Zirkus näher. Aber sie ist genauso überzeugend. Schon die Arena einer Bühne auf der Bühne, die der Chor fast durchweg besetzt (Einstudierung: Tilman Michael), sowie das Puppentheater schaffen eine Atmosphäre zwischen Zirkuszelt und Kasperlspiel. Die Geschichte vom müden, unter "hypochondritiotischer Verschleimung" leidenden Prinzen, den nichts zum Lachen bringt und dem ein Herz aus Stein - hier kommen die Puppen zum Einsatz - aus der Brust operiert wird, geht darin wundervoll auf. Die präzise Personenführung lässt auch die theatralischen Ideen Wsewolod E. Meyerholds hervortreten, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine antiromantische, ja antirealistische Bühnenkunst hervorbrachten, von der Brecht oder Piscator viel gelernt haben.

Zwischen Märchen und Comedy bewegt sich nun das Personal, und mancher Wiedererkennungseffekt aus der Liga der B- und C-Promis ist garantiert. So bevölkern Harald Glööckler als Leander (Karten Mewes) und Georgette Dee als Köchin (Sebastian Pilgrim) die Bühne, aber auch andere Anleihen werden gemacht, wenn Fata Morgana z.B. als Baba Jaga mit Hühnerfuß auftritt. Kinder werden noch mehr Kleine Könige und fliegende Raben aus bekannten Geschichten entdecken, während die Erwachsenen über die Namen von TV-Comedians oder Figuren aus der Simpsons-Serie grübeln.

Die Neuübersetzung aus dem Russischen von Werner Hintze macht das Stück sprachlich deftiger und rhythmisch kantiger, als es die bisher meist gespielte Übertragung aus dem Französischen war. Diese verbale Kantigkeit kommt der Musik zugute. GMD Dan Ettinger hält den Orchesterklang robust, und manches Solo von Fagott oder Posaune wird szenisch prompt in komische Effekte übertragen. So haben alle Lust am drallen Spiel und zeigen auf der Bühne wie im Graben ihr komödiantisches Talent.

In der Premiere sangen außer den bereits Genannten in den Hauptrollen Sung Ha (König), Szabolcs Brickner (Prinz), Evelyn Krahe (Prinzessin Clarice), Uwe Eikötter (Truffaldino), Bartosz Urbanowicz (Zauberer) und Eunju Kwon die Nanetta, die - aus einer der Orangen geboren - schließlich als Prinzessin nach Hause geführt wird. Sie alle brachten sich mit Stimme und schauspielerischem Können ein. Die gesamte Produktion ist doppelt und manche Rolle sogar dreifach besetzt.

So wird man wahrscheinlich immer andere Akteure auf der Bühne sehen und hören können: Aber da der Spaßfaktor bei allen Beteiligten genauso hoch ist wie beim Publikum - das die Premiere lang anhaltend bejubelte - dürften Umbesetzungen keinen großen Unterschied ausmachen, denn das Vergnügen lässt sich dadurch kaum beeinträchtigen.

Info: Nächste Aufführungen am 8., 15. und 30. März. Kartentelefon: 0621/1680-150.