Robert Häusser starb mit 88 Jahren am Montag in Mannheim. Foto: dpa

Von Milan Chlumsky

"Heute riecht es nach Bildern", so lautete ein Eintrag im Tagebuch von Robert Häusser an einem sehr kalten Tag im Februar 1984 in Nordhorn. Die norddeutsche Stadt hatte ihm einen Kunstpreis verliehen - die einzige Bedingung war, dort einen Monat zu verbringen und zu arbeiten. In einem kleinen Haus konnte der Fotograf nach getaner Arbeit Eintragungen in sein Tagebuch machen. Es blieb viel Muße, um über die Fotografie nachzudenken, waren die Tage doch kurz und das Licht oft spärlich.

Die schwarze Erde und das Moor faszinierten ihn: "Das war also das Moor? ... Es ist nur ein kleines Stück Landschaft, still und verschlossen. Sie öffnet sich, wenn ich ihr aufgeschlossen und einfühlsam begegne. Dann weiß ich mehr. Dann habe ich manche Erkenntnis gewonnen. Auch für mein Leben", schrieb er, kurz bevor der kalte Monat zu Ende ging und der gebürtige Stuttgarter in "sein Mannheim" zurückkehren durfte.

Das "Moortagebuch", das zu seiner Ausstellung 2009 in den Reiss-Engelhorn-Museen editiert wurde, gehört nach wie vor zu den schönsten Büchern der schwarz-weißen Landschaftsfotografie, die in Deutschland in den vergangenen Jahren erschienen sind. Und es ist eines der einfühlsamsten des 1924 in Stuttgart geborenen Fotografen, der zwar schon als Siebenjähriger mit der Fotokamera hantierte, doch nie auf die Idee gekommen wäre, dass er eines Tages zu den größten Fotografen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zählen könnte.

Die Liebe zur Fotografie begann 1940, als er aus dem Nachlass eines gefallenen Nachbarn eine Rolleicord bekam. Obwohl er nach der Rückkehr aus der amerikanischen Gefangenschaft auf dem Hof seiner Eltern in Brandenburg aushelfen musste, machte er doch Aufnahmen und schickte sie an Zeitungen. Diese veröffentlichten die Bilder. Fortan nahm er an Ausstellungen teil - so auch 1950 an der ersten Photokina in Köln. Doch die Familie geriet politisch unter Druck, man beschloss 1952, heimlich nach Westen auszuwandern. Gern erzählte Robert Häusser von seiner abenteuerlichen Ausreise auf einem Moped, mit ein paar Habseligkeiten und seinen Fotografien in einem kleinen Koffer, den er dabei hatte.

In Mannheim begann 1957 mit dem Aufbau eines Studios die Karriere Robert Häussers, der sich einen Namen mit seinen Auftragsarbeiten machte. In den 1960er Jahren veröffentlichte er künstlerische Fotografie im Auftrag von Zeitungen und Zeitschriften sowie erste Fotobücher. 1968 schloss er sein Studio und widmete sich der künstlerischen Fotografie, die anfangs von düster-dramatischer Atmosphäre geprägt war, dann heller wurde, bis sie eine große Bandbreite an Motiven und melodischen Tonalitäten erreichte. Diese Phasen begründeten den "mythischen Realismus", der Häussers fotografisches Sehen adäquat bezeichnet. Gegenstände und Landschaften bilden die Quintessenz seiner Fotografie, Menschen sind selten. 1995 wurde ihm als erstem (und bis jetzt einzigem) Deutschen der "Internationale Preis für Fotografie" der schwedischen Hasselblad Foundation verliehen, ein Äquivalent des Nobelpreises in der Fotografie.

Aus Anlass seines 80. Geburtstags richtete ihm das Forum Internationale Fotografie in Mannheim seine 100. Ausstellung aus. Die Reiss-Engelhorn-Museen übernahmen sein Archiv mit mehr als 64.000 Negativen und machen das Werk für die Öffentlichkeit zugänglich. Zurzeit zeigt das Forum Internationale Photographie die Ausstellung "Robert Häusser - Im Auftrag... Fotografien aus Handwerk und Industrie". Die Schau umfasst rund 100 Arbeiten, die Robert Häusser für verschiedene Berufs- und Industriebranchen ausgeführt hat.

Im Alter von 88 Jahren ist der Künstler gestern in Mannheim gestorben.

Info: Die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim gedenken Robert Häussers am 28. August um 11 Uhr, D 5, 68159 Mannheim.