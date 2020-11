Von Matthias Roth

Heidelberg/Mannheim. Wer kann sagen, wohin seine Neugier, seine Entdeckerlust und sein enormer Antrieb, Altes neu aufzumischen, ihn noch geführt hätten? Ein schwerer, häuslicher Unfall 2014 stoppte jede weitere musikalische Aktivität des Dirigenten und Pianisten Thomas Fey, der heute 60 Jahre alt wird. Seit 2018 gilt als gewiss, dass der Musiker nicht mehr ans Dirigentenpult zurückkehren wird.

Seine Karriere als Chor- und Orchesterleiter begann schon während des Studiums an der Staatlichen Musikhochschule Mannheim, wo er – in Ermangelung entsprechender Ensembles, mit denen ein angehender Dirigent hätte proben können – als Fünfundzwanzigjähriger 1985 einen Motettenchor und 1987 das Schlierbacher Kammerorchester (SKO) gründete. Mit Händels Oratorium "Judas Makkabäus", dem viele folgten, debütierte er als Dirigent in Heidelberg.

Die Einladung eines Konzertveranstalters, Beethovens Neunte Sinfonie im Mannheimer Rosengarten 1993 aufzuführen, gab den Anlass, das SKO zum Sinfonieorchester zu erweitern: Es war die Geburtsstunde der Heidelberger Sinfoniker, mit denen Thomas Fey nicht nur die Heidelberger Mozartwochen und mehrere Tourneen durch Europa sowie Nord- und Südamerika bestritt, sondern für das CD-Label hänssler auch damit begann, sämtliche Haydn-Sinfonien einzuspielen. Ein Vorhaben, das das Orchester bis heute weiterführt, inzwischen unter anderen Dirigenten.

Zu den wesentlichen Mentoren und Impulsgebern des jungen Dirigenten zählten Leonard Bernstein, dessen Akademie Fey beim Schleswig-Holstein-Festival besuchte, und Nikolaus Harnoncourt, der Fey und seine Ensembles mehrfach ins Salzburger Mozarteum einlud, wo der Begründer der Historischen Aufführungspraxis mit diesen probte. Stilistisch folgte Fey Harnoncourts Interpretationsweise barocker und klassischer, aber auch frühklassischer Musik, allerdings auf modernem Instrumentarium (mit Ausnahme von Natur-Hörnern und -Trompeten). Komponisten wie Händel, Bach und Vivaldi, dann Mozart, Beethoven und später vor allem Antonio Salieri und Felix Mendelssohn Bartholdy standen in Feys Fokus, und die Sinfoniker begleiteten namhafte Solisten wie Rudolf Buchbinder, Thomas Zehetmair, Nelson Freire oder Fazil Say.

Zum Mozart-Jubiläum 2006 gründete Thomas Fey zusätzlich das Mannheimer Mozartorchester, dessen Salieri-Einspielungen 2010 für einen Grammy nominiert wurden. Der Versuch, mit dem Ensemble "La Passione" alte Musik wirklich auf historischen Instrumenten wiederzugeben, wurde allerdings von der Kritik sehr unterschiedlich bewertet und auch von einigen Musikern des Orchesters abgelehnt. Die Heidelberger Sinfoniker arbeiten seit Feys Unfall mit wechselnden Dirigenten und wählten Johannes Klumpp im August 2020 zu ihrem neuen Künstlerischen Leiter.