Von Volker Oesterreich

Florida. Einmal den Mond berühren, das ist kein Ding der Unmöglichkeit! Im Kennedy Space Center können Florida-Touristen nicht nur die Nachbauten einer Saturn-V-Rakete und der Mondlandefähre bestaunen, sondern sich auch zu den Startplätzen kutschieren lassen. In einer Ausstellungshalle zieht Frau Luna höchstselbst die Besucher in ihren Bann. Man darf sie betatschen - allen MeToo-Warnungen zum Trotz. Die Nasa stachelt sogar dazu an, ein Mond-Bröckelchen zu befingern. Es ist fest verankert in einem Behälter, damit keine Langfinger zugreifen. Nur die Oberfläche lugt heraus und kann gestreichelt werden. Sie ist schon ganz glatt poliert.

Gar nicht so weit vom Space Center entfernt locken andere Attraktionen wie die Walt Disney World. Dieser Themenpark der Superlative beschert ungetrübtes Entertainment und sorgt dafür, dass die Geldspeicher des Unterhaltungskonzerns mindestens ebenso gut gefüllt sind wie die des unverwüstlichen Geizkragens, der unter dem Namen Onkel Dagobert zur Comic-Galionsfigur aller Geldsäcke dieser Welt avanciert ist.

Und Onkel Dagobert wäre nicht Onkel Dagobert, schlüge er nicht auch noch aus dem Mond Kapital. Im neuesten "Lustigen Taschenbuch" des Egmont-Ehapa-Verlags erleidet der reichste aller Entenhausener allerdings Raumschiffbruch mit seiner "Duck’schen Mond-Minen Gesellschaft". Kein Gold nirgends auf dem ollen Erdtrabanten. Was also tun mit all den Raumanzügen, der eiförmigen DD-Rakete und der kostspielig errichteten Goldmine auf dem Mond?

Neffe Donald, ansonsten der ewige Loser mit Sympathie-Bonus, hat eine zündende Idee: "Ich würde hochfliegen zum Mond und dort einen absolut einmaligen Urlaub machen", sinniert er erpelschlau. Schmetter, sprazzl, wump - das isses! Dagobert, Donald sowie das für seine listigen Finessen bekannte Trio Tick, Trick und Track verwandeln Dagoberts Schürfanlagen in einen lunaren Themenpark mit Raketen-Achterbahn und Luxus-Resort, von dessen Sonnenterrasse die Raumtouristen auf das staubige Meer der Ruhe blicken können. Da lachen die Enten, da blinken die Taler.

Lauter versnobte Erdlinge raumschippern herbei, und sogar die Aliens strömen aus galaktischen Fernen zum Mond, um sich von Donald süffige Cocktails servieren zu lassen. Doch dann droht ein Meteoriten-Schauer, einer der heftigsten Sorte: "Der Klimawandel ist allweit ein Fluch", kommentiert eines der grünen Comic-Männchen. Zeitgeist, ick hör dir trapsen. Was von den Entenhausenern gemeinsam mit den Aliens angesichts der interstellaren Gefahr unternommen wird, können passionierte Donaldisten in der kunterbunten Neuerscheinung selbst nachlesen.

Peter Höpfner, ehemaliger Zeitungsmacher der "Berliner Morgenpost" und seit vielen Jahren Chefredakteur der "Lustigen Tschenbücher", hat diese Geschichte aus Anlass der Mondlandung vor 50 Jahren an die erste Stelle des Bandes 522 gerückt. Es folgen noch weitere Weltraum-Schmonzetten mit Micky, Daisy oder Goofy.

In einem werbewirksam mit dem Rezensionsexemplar verschickten Brief verrät Höpfner, dass Micky Maus schon ein halbes Jahr vor Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gelandet ist: am 18. Dezember 1968 im "Lustigen Taschenbuch" Nr. 6. Die Comic-Helden waren eben schon immer Avantgarde. Im neuen Band beweisen sie das durch ihr Bewusstsein für die CO2-Bilanz bei Fernreisen, durch die Verwendung eines Drei-D-Druckers und durch ihre friedliche Koexistenz mit extraterrestrischen Wesen. - Houston, null problemo! Denn diese Truppe ist allen Herausforderungen gewachsen.

Info: Walt Disney - Lustiges Taschenbuch Nr. 522: "Ferien auf dem Mond". Egmont-Ehapa-Verlag, Berlin 2019, 256 Seiten, 6,50 Euro.