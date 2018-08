Von Marion Gottlob

Ramstein. Das neue Buch von Marcus Imbsweiler trägt einfach nur den Titel "Achtundachtzig" - doch hinter dieser Zahl stehen die Schicksale von vielen Menschen: Es geht um das Flugzeugunglück von Ramstein im Jahr 1988. Jetzt, 30 Jahre später, setzt der Heidelberger Autor mit seinem Kriminalroman dem Ereignis ein eigenes Denkmal.

Bekannt geworden ist Imbsweiler mit seinen Krimis über den Privatermittler Koller, auch wenn er schon früher über andere Themen geschrieben hat. Mit der RNZ sprach er nun über das neue Buch, das zur Frankfurter Buchmesse auf den Markt kommen wird.

Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu dem Flugzeugunglück von Ramstein?

Ich bin im saarländischen Limbach aufgewachsen, nur wenige Kilometer von der damaligen Air Base der Vereinigten Staaten in Ramstein, entfernt. Ich hatte sogar einmal vor dem Unglück gegen militärische Flug-Schauen demonstriert, auch wenn ich mich heute kaum daran erinnern kann. Als das Unglück passierte, war ich in Urlaub. Doch ich habe später die Auswirkungen gesehen - und das hat mich immer wieder beschäftigt.

Was hat Sie an dem Unglück berührt?

Es war ein Unglück mit 70 Toten und circa 1000 Verletzten, das sich live vor 300.000 Zeugen ereignete und von dem zahlreiche Aufnahmen existieren. Damit hatte und hat es eine Öffentlichkeit wie wenige andere Unglücke dieser Art.

Ramstein war eine Wende in der Flug-Geschichte?

Der Unfall von Ramstein hat vieles verändert: Damals behinderten sich deutsche und amerikanische Rettungskräfte gegenseitig, es gab Mängel in der Verständigung. Später wurden Notfall-Pläne für eine bessere Zusammenarbeit entwickelt.

Viele Menschen wurden traumatisiert?

Ja, nicht nur die Opfer und Angehörigen empfanden Trauer. Manche Besucher machten sich Vorwürfe, weil sie Freunde zu der Flug-Schau mitgenommen hatten. Feuerwehr-Leute fragten sich, ob sie noch mehr Menschen hätten retten können. Polizisten wurden von Angehörigen im Schock beschimpft, denn es dauerte teilweise Tage, bis Familien wussten, ob ihre Verwandten noch lebten oder gestorben waren. Natürlich wurde auch die Schuld-Frage diskutiert. So wurde für die Opfer und Rettungskräfte erstmals in der Geschichte der Psychiatrie eine seelische Nachsorge-Gruppe eingerichtet.

Wie gestalteten Sie Ihren Roman?

Es ist eine Mischung aus Realität und Fiktion. Ich habe die Fakten recherchiert und in Ramstein die Örtlichkeiten erkundet. Die Krimi-Geschichte jedoch ist Fiktion. Mit der Form eines Kriminalromans ist es mir möglich, unterschiedliche Perspektiven zu einzunehmen: Ich kann die Opfer zu Wort kommen lassen, aber auch die Überlebenden, die traumatisierten Rettungskräfte - ich kann das ganze Drumherum beschreiben und bin zeitlich flexibel.

Verraten Sie weitere Details?

Mich haben beim Schreiben zwei Dinge interessiert: Erstens, was war das für eine Zeit, in der es zu diesem Ereignis kommen konnte? Und zweitens, welche Spuren hinterlässt ein derartiges Unglück in Menschen, auch in nicht unmittelbar Betroffenen.

Als Vater von fünf Töchtern schreiben Sie gerne in der Universitätsbibliothek von Heidelberg?

Ja, dort werde ich nicht vom Alltag abgelenkt. Ich gehe gegen 8.30 Uhr in die Universitätsbibliothek - mit dem Laptop und mit meinen Notizen. Ich habe dort keinen Internet-Zugang, anders als die Studenten. Das ist gut so. So kann ich dort ungestört bis 15 oder 16 Uhr schreiben, zwischendurch mache ich eine Mittagspause. Mir war früher auch nicht klar, wie karg und langweilig das Schreiben sein kann - von außen gesehen. Aber es gilt: Die Gedanken sind frei! Ich kann hier schreiben, was immer ich noch möchte.

Was ist es für ein Gefühl, wenn Sie ein Buch beendet haben?

Meistens ist es ein Gefühl zwischen Erleichterung und Erschöpfung, wenn ich über 200 Seiten geschrieben habe und dem Lektor abliefern kann. Anschließend beginnt die Überarbeitung. Meine Frau Sonja gehört immer zu den allerersten Lesern. Aber ich habe noch weitere Erst-Leser, deren Kritik für mich sehr wichtig und wertvoll ist.

Verändert das Schreiben Ihre Weltsicht?

Ja, ich lese anders Zeitung - und ich nehme die Welt aufmerksamer wahr.

Info: Marcus Imbsweiler: "Achtundachtzig". Kriminalroman. Conte Verlag, ca. 250 Seiten, Paperback. 14 Euro. Erscheint am 10. Oktober.