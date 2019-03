Von Jesper Klein

Heidelberg. "Hallo, mein Name ist Nathan Meltzer, und ich spiele Violine." Knapp stellt sich der amerikanische Geiger, 17 Jahre alt, im Frauenbad Heidelberg vor. Zwei Konzerte im Alternativprogramm des Heidelberger Frühling fanden an diesem Abend im Frauenbad statt: Junge Künstler, ungewöhnliche Arrangements und gewagte Experimente waren zu hören.

Immer spielte Bach dabei eine Rolle. Sowohl Meltzer, im Duo mit der Pianistin Elisabeth Brauß, als später auch Avi Avital an der Mandoline gemeinsam mit dem Jazz-Pianisten Omer Klein entscheiden sich, ihr Programm von Bach ausgehend zu konzipieren. Jedoch auf unterschiedliche Art und Weise.

Meltzer und Brauß begannen mit Bachs Violinsonate in E-Dur, Brauß begleitet am modernen Flügel. Meltzers kräftiger Ton hat viel Vibrato, dazu traumgleiche Terzen im Klavier. Brauß ist eine feinfühlige, aufmerksame Begleiterin, auch wenn in diesen Violinsonaten Klavier und Geige eigentlich gleichberechtigt sind. Die Expressivität steigerte sich mit César Francks Violinsonate in A-Dur. Wie Tupfen setzte Brauß die Akkorde, dann wieder ging es wild und kapriziös zu. Zum Schluss: Tschaikowskis Valse-Scherzo mit bissigen Tonrepetitionen, Glissandi und ausreichend Rubato. Als Zugabe beglückt Jascha Heifetzs "Estrellita", vom berühmten Geiger einst in einem Café aufgeschnappt und flugs auf einer Serviette aufgeschrieben, erzählt man sich.

Zwei Stunden später hat sich am Setting nicht viel geändert: Nun spielt Avi Avitals Mandoline gemeinsam mit Omer Klein. Erneut Bach. Doch für die Partita Nr. 2 in d-Moll - für Mandoline arrangiert und ohne die Chaconne, das würde den Zeitrahmen sprengen - haben sich die beiden Künstler aus Israel etwas Besonderes einfallen lassen: Klein improvisiert zwischen den Sätzen am Klavier. Ein gewagtes Experiment, das funktioniert, weil Omer Klein nicht versucht, Bach zu imitieren. Er erzählt ganz eigene Tongeschichten. Umrahmt wird diese spielerische Klangverschmelzung von kurzweiligen traditionellen Arrangements, die dem Publikum sichtlich Freude bereiten.