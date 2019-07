Von Peter Wiest

Heidelberg. Es war eine rauschende Party im zurückliegenden Jahr, mit der Enjoy Jazz seinen 20. Geburtstag feierte. Spätestens seit Freitag ist klar, dass die Party auch im Jahr der endgültigen Volljährigkeit des Festivals weitergehen wird. Zum nunmehr 21. Mal lädt Enjoy Jazz im kommenden Oktober und November Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt ein, sich auf den Bühnen der Metropolregion vorzustellen - bei "Jazz und Anderem", so nach wie vor der Slogan.

Gerade mal 14 Konzerte waren es damals im Jahr 1999 am Anfang von Enjoy Jazz; alle fanden sie in Heidelberg statt. Mittlerweile sind es regelmäßig an die 80, in diesem Jahr mit Künstlern aus 25 Ländern an 25 verschiedenen Locations in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen sowie auch in Schwetzingen und in Ilvesheim.

Es ist ein Festival, das die außergewöhnliche Zusammenarbeit in der Region gerade im Kulturbereich unterstreicht. Das betonten bei der Vorstellung des neuen Programms gestern im "Europäischen Hof" Festivalleiter Rainer Kern und der Schirmherr, Michael Sieber.

Hintergrund Die Termine von Enjoy Jazz > 2. Oktober: Eröffnungskonzert des Jazz-Festivals: Carla Bley Trio, mit Billy Drummond als "Special Guest", BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. > 3. Oktober: Carlos Miyares Quartet, Karlstorbahnhof Heidelberg. > 6. Oktober: Jan Bang & Ensemble Modern, Karlstorbahnhof [+] Lesen Sie mehr Die Termine von Enjoy Jazz > 2. Oktober: Eröffnungskonzert des Jazz-Festivals: Carla Bley Trio, mit Billy Drummond als "Special Guest", BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. > 3. Oktober: Carlos Miyares Quartet, Karlstorbahnhof Heidelberg. > 6. Oktober: Jan Bang & Ensemble Modern, Karlstorbahnhof Heidelberg. > 11. Oktober: Indra Rios-Moore, Wollfabrik Schwetzingen. > 12. Oktober: Dee Dee Bridgewater, BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. > 15. Oktober: Archie Shepp und Joachim Kühn Duo, Schloss Heidelberg. > 18. Oktober: Daniele Di Bonaventura - Band’Union: "Garofani Rossi", Eröffnung Schwetzinger Jazztage, Rokoko-Theater. > 19. Oktober: Apparat, BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. > 23. Oktober: Violet Quartet - Konzert im Dunkeln, Schlossschule Ilvesheim. > 25. Oktober: Theon Cross, Alte Feuerwache Mannheim. > 26. Oktober: King Midas, Karlstorbahnhof Heidelberg. > 28. Oktober: Susan Weinert, Ella & Louis Mannheim. > 2. November: Kamaal Williams, dasHaus Ludwigshafen. > 7. November: Liz Kosack, dasHaus Ludwigshafen. > 8. November: Drumming von Steve Reich, Oper Nationaltheater Mannheim. > 13. November: Erwin Ditzner’s Carte Blanche; Alte Feuerwache Mannheim. > 15. November: Liturgical Jazz Concert Mass by Tord Gustavsen, Heiliggeistkirche Heidelberg. > 16. November: Eleni Karaindrou, Nationaltheater Mannheim. wit

[-] Weniger anzeigen

Geprägt ist es durch die Zusammenarbeit mit Künstlern, Förderern und regionalen Institutionen. Nur dadurch ist es zu dem geworden, was es heute ist - und nur dadurch ist es finanzierbar. Rund 1,5 Millionen beträgt das Budget. Etwa 70 Prozent davon werden durch Eintrittsgelder und Sponsoren erwirtschaftet; der Rest durch Unterstützung der öffentlichen Hand.

Das ist gut angelegtes Geld. Darüber waren sich Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, die Ludwigshafener Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg und der Mannheimer Stadtrat und "Capitol"-Chef Thorsten Riehle gestern einig. "Es ist das einzige Festival, das uns hier als Region nach außen gemeinsam sichtbar macht", sagte Riehle.

"Und allein das schon ist etwas ganz Besonderes." Für Würzner ist Enjoy Jazz der Beleg dafür, "dass wir hier in der Region eng und kooperativ zusammenarbeiten und keine Kirchturmpolitik betreiben". Für Reifenberg ist es das "größte und bedeutendste aller Jazz-Festivals in Deutschland überhaupt".

Undenkbar wäre es nach wie vor ohne seine Förderer - mit Hauptsponsor SAS an der Spitze. Dessen neuer Marketing-Direktor, Thomas Keil, wies darauf hin, dass "letztlich ja auch der Ruhm des Festivals seit 15 Jahren zurückstrahlt auf unser Unternehmen". Er dankte seinem Vorgänger, Jürgen Fritz, der demnächst in den Ruhestand geht, jedoch bei Enjoy Jazz weiter im Kuratorium mitarbeiten wird.

Seit 2004 fördert auch die BASF das Festival. Thomas Bufler, beim Ludwigshafener Chemieriesen zuständig für Kunst und Kultur, freute sich gestern darüber, dass dieses "nach 21 Jahren erstmals linksrheinisch eröffnet wird" - am 2. Oktober im BASF-Feierabendhaus.

Dabei wird sich mit Carla Bley eine ganz Große des Genres die Ehre geben; mitbringen wird sie zu diesem Konzert unter anderem den Schlagzeuger Billy Drummond. Erst zum dritten Mal wird es dieses Jahr einen "Artist in Residence" geben, der permanent dabei sein und mehrmals auftreten wird. Nach Michael Wollny im Jahr 2013 und Archie Shepp im letzten Jahr wird es Jan Bang sein, einer der Pioniere der "New Conception of Jazz".

Zwei weitere Schwerpunkt-Themen werden sich im Herbst ebenfalls wie ein roter Faden durch das neue Programm ziehen: Zum einen der 50. Geburtstag des Jazz-Labels "Edition of Contemporary Music" mit vielen Auftritten von ECM-Künstlern, zum anderen das Jazz-Land Polen. Unter dem Motto "Spotlight Polen" präsentiert Enjoy Jazz in Kooperation mit der Stiftung "Music Export Poland" Einblicke in die polnische Musikszene.

Jazz-Legende Archie Shepp zusammen mit dem Joachim Kühn Duo, die wunderbare Dee Dee Bridgewater, Cory Wong, Erwin Ditzner’s Carte Blanche, King Midas Sound, das Ella Armstark Orchester oder Jazzpreis-Gewinnerin Liz Kosack sind nur einige weitere Namen aus dem neuen Enjoy-Jazz-Programm. Erstmals kooperiert das Festival auch mit dem Mannheimer Club "Ella & Louis", wo ebenfalls Konzerte stattfinden.

Den Schlusspunkt setzt am 16. November die griechische Komponistin und Musikerin Eleni Karaindrou mit einem Konzert im Mannheimer Nationaltheater.

Info: Enjoy Jazz vom 2. Oktober bis zum 16. November. Tickets ab sofort bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.