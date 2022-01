Mannheim. (RNZ) Mitte Januar feierte die Uraufführung von "2027 – Die Zeit, die bleibt" Premiere und war ausverkauft. Nun ist der Versuch über die Klimakrise erneut zu sehen. Eigentlich war das Projekt schon vor zwei Jahren geplant. In der aktualisierten Fassung ist die Frage , ob wir durch die Erfahrungen der Pandemie anders über die Klimakrise denken – und was uns immer noch davon abhält, sie entschlossen aufzuhalten. Die "Carbon Clock" zeigte voriges Jahr, dass bei gleichbleibendem CO2-Ausstoß bis Ende 2027 das weltweite CO2-Budget aufgebraucht sein wird. Dann wäre die Erderwärmung um 1,5 Grad kaum noch zu stoppen. Demgegenüber hat die Klimapolitik der Bundesregierung zum Ziel, bis ins Jahr 2045 die Emissionen auf netto Null zu senken.

"2027" fragt, ob und wie wir diese Widersprüche auflösen können. So wie ein Asteroid, der sich langsam der Erde nähere, bahne sich durch die globale Erderwärmung und den Treibhauseffekt eine Umwälzung an, die das "Menschheitszeitalter", das Anthropozän, so radikal verändern werde wie der Einschlag eines Himmelskörpers. Nur sind der Asteroid wir selbst.

Regisseur Gernot Grünewald inszeniert eine theatral-musikalische Versuchsanordnung, in der sich Alltag und Endzeitszenario begegnen und Mannheimer Bürger und Schauspieler gemeinsam erforschen, ob und wie die Menschheit noch zu retten ist.

Info: Mannheim, Freitag, 28. Januar, 19.30 Uhr, Schauspielhaus. Karten von 10 bis 28,50 Euro unter 0 621 / 16 80 150.