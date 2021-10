Eine der Loks in Dresden war die Schnellzug-Dampflokomotive 01 202, die im Land Schweiz steht. Die Lok wurde im Jahr 1936 in der deutschen Stadt Kassel gebaut, also vor fast 90 Jahren. Angetrieben wird sie bis heute mit Kohle. Die Kohle muss dafür von Hand in den Heizkessel geschaufelt werden. Beim Dampflok-Treffen konnten Fans mit der alten Lok mitfahren.