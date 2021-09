Das super Ergebnis hatte das Team unter anderem Leroy Sané zu verdanken. Er schoss an dem Abend Tor Nummer vier. Ein Traumtor, jubelten danach viele Leute.

Doch geplant war sein Treffer nicht: "Nein, das war keine Absicht", erzählte Sané nach dem Spiel. "Ich wollte normal reinflanken. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass in dem Moment meine Technik nicht so gut war."

Mit dem Sieg am Mittwoch hat die Mannschaft schon das zweite Spiel in der Gruppenphase der Champions League für sich entschieden. In drei Wochen tritt der FC Bayern gegen Benfica Lissabon aus Portugal an.