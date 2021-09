Wer keine Werbung will, muss das bisher zeigen: etwa mit einem Aufkleber. Foto: Oliver Berg/dpa

Wer solche Post nicht bekommen möchte, muss sich einen Aufkleber an den Briefkasten machen, etwa mit der Aufschrift "Bitte keine Werbung". Umweltschützer aber schlagen vor, das Ganze umzudrehen. Wer sich für die Werbung interessiert, soll einen Aufkleber an seinen Briefkasten machen. Nur dann wird die Post auch eingeworfen. Die Umweltschützer sagen: So könnte man etwa eine halbe Million Tonnen CO2 einsparen, die bisher bei der Herstellung des Papiers entstehen.

Damit das klappt, müsste aber ein Gesetz geändert werden. Das zuständige Ministerium sagt, dass es zu dem Thema erst noch wichtige Fragen klären muss.