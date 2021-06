Im Spreewald hat die Ernte dieses Jahr etwas später angefangen als sonst. Das liegt daran, dass es im April und Mai recht kalt war, sagen Experten. Doch nun sind mehrere Gurkenflieger unterwegs. So werden die Erntemaschinen genannt, die über die Felder gezogen werden.

Sie erinnern ein bisschen an ein Flugzeug. Ein Gurkenflieger ist ein spezieller Traktor, der an beiden Seiten lange Ausliegerflächen hat. Die Erntehelfer liegen darauf auf dem Bauch. So schweben sie langsam über das Feld und können die Gurken während der Fahrt pflücken. Sie legen die Gurken auf ein Förderband, das transportiert sie dann weiter in einen Anhänger. Die Pflückarbeit auf dem Bauch ist ziemlich anstrengend.