Das wurde am Donnerstag klar: Die Länder Russland und Belarus wurden von den Paralympics ausgeschlossen. Die Paralympics sind olympische Wettbewerbe für Menschen mit einer Behinderung, die am Freitag in Peking starten. Der Grund für den Ausschluss ist der Krieg Russlands gegen sein Nachbarland Ukraine.

Die Entscheidung überraschte viele. Noch am Tag zuvor hatte es geheißen: Die Athletinnen und Athleten dürfen trotzdem antreten. Viele andere Länder fanden das jedoch falsch. Die Entscheidung wurde von vielen Leuten kritisiert. "Der gestrige Beschluss hat uns schockiert und ein dunkles Licht auf diese Spiele geworfen", sagte etwa ein Vertreter des deutschen Teams. Dass die Entscheidung nun geändert wurde, sieht er als starkes Zeichen.