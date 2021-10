Bei dem Spiel ging es um die Plätze bei der nächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2023. Vorher steht für die Fußballerinnen aber noch ein anderes Turnier an. Nächstes Jahr im Sommer wird die Europameisterschaft in England ausgetragen.

An diesem Donnerstag wird ausgelost, wer am Anfang des Turniers gegen wen spielt. Die deutsche Trainerin Martina Voss-Tecklenburg ist froh, dass sie so viele gute Spielerinnen einsetzen kann. "Wir werden nicht mit elf Spielerinnen um den Titel mitspielen", sagte sie.