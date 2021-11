Dieser Brief von Albert Einstein wurde am Dienstag versteigert. Foto: -/Kedem Auction House/dpa

In dem Brief schreibt er über das Leben im Land USA. Am Dienstag wurde dieser Brief im Land Israel versteigert. Für etwa 48 000 Euro wechselte er den Besitzer.

Auch in Frankreich wurde am Dienstag ein Schreiben von Einstein versteigert. Darin geht es um seine berühmteste Idee, die Relativitätstheorie. In diesem Fall hat der neue Besitzer mehr als 11 Millionen Euro dafür ausgegeben. Wer das Schriftstück erworben hat, wurde nicht verraten.