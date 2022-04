Vor lauter Freude ging beim Trainer sogar die Hose kaputt! Denn Oliver Glasner rutschte extra über den Rasen nach dem Auswärtssieg seiner Mannschaft Eintracht Frankfurt über den FC Barcelona. Die Begeisterung des Trainers war also mindestens so groß wie die seiner Mannschaft und vor allen Dingen der vielen Tausend Fans im Stadion.

"Riesenlob an die Spieler, was sie hier geleistet haben. Riesenlob an unsere Fans, die hier etwas vollbracht haben, was es sonst kaum gibt auf der Welt", sagte Oliver Glasner. Mit 3:2 Toren hatten die Frankfurter gewonnen. Damit hatten nur wenige gerechnet, denn der FC Barcelona gilt als eine der besten Fußball-Mannschaften in Europa.

Es ging aber noch nicht um den Siegerpokal. Es war das Viertelfinal-Rückspiel im Wettbewerb Europa League. Das fand im berühmten Stadion der spanischen Stadt Barcelona statt, dem Camp Nou.

Wer schon mal in einem Fußballstadion war, weiß: Meistens sind die Fans der Heim-Mannschaft deutlich in der Überzahl. Sie singen, klatschen und feuern ihre Mannschaft an, sorgen also für gute Stimmung. Das gehört zum sogenannten Heimvorteil dazu.

Doch statt der geplanten 5000 haben sich wohl 30 000 Frankfurter Fans Karten für das Spiel im Camp Nou besorgt. Es waren damit fast so viele wie die Barça-Fans. Um an Karten zu kommen, hatten manche wohl auch Tricks benutzt. Denn eigentlich ist die Zahl der Tickets für gegnerische Fans begrenzt.

Die vielen lauten deutschen Fans waren für die Barça-Anhänger natürlich ein Ärgernis. Einige verließen sogar aus Protest während des Spiels für zehn Minuten ihre Plätze. Der Trainer der Spanier meinte, seine Mannschaft sei so um den Heimvorteil gebracht worden. Der Verein will nun aufklären, wie gegnerische Fans so viele Tickets kaufen konnten. Auch der Chef des FC Barcelona war sauer. Er sagte: "Ich schäme und entschuldige mich. Das wird nie wieder passieren."

Die Frankfurter und ihre Anhänger feierten aber noch lange diesen außergewöhnlichen Sieg. Im Halbfinale spielt die Eintracht Ende April gegen den englischen Verein West Ham United.