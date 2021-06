Tennis-Profi Alexander Zverev könnte eigentlich ein bisschen Pause machen. Schließlich steht sein nächstes Spiel erst am Freitag an: das Halbfinale der French Open (gesprochen: fränsch oupen). Das Turnier in Frankreich zählt zu den vier wichtigsten Tenniswettkämpfen der Welt. Alexander Zverev ist dort zum ersten Mal so weit gekommen.