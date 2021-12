Die kleinen Figuren werden ähnlich gebacken wie Plätzchen. Doch die Zutaten sind geheim. "Das Rezept wird nur innerhalb der Familie weitergegeben", sagt die Zuckermännle-Bäckerin Gitta Frank. Die Figuren dürfen auch beim Backen ihre weiße Farbe nicht verlieren. Am Ende werden sie noch grün und rot angemalt.

Die Zuckermännle gibt es schon seit mindestens 200 Jahren. Heute aber stellen nur noch zwei Frauen sie her. Sie verkaufen das Gebäck dann zum Beispiel im Ort. Die Käuferinnen und Käufer hängen sich die Figuren gerne an den Weihnachtsbaum. Am Ende werden die Zuckermännle natürlich aufgegessen!