Wer kann das bloß sein? In der Fernseh-Show "The Masked Singer" treten Promis auf, allerdings versteckt in verrückten Kostümen. Das Rate-Team hat es deshalb oft schwer, jemanden zu erkennen, nicht nur wegen der Verkleidung. Auch die Stimme beim Singen klingt anders. Zudem bewegen sich die Promis oft seltsam, wenn sie etwa als Hai auf der Bühne stehen, als Mops oder Chili-Schote.