Mehrere Politikerinnen und Politiker versprachen den Betroffenen bereits Hilfe. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: "Wir werden sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde nicht alleine lassen und werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht." Wie viel Geld nötig ist, will die Regierung kommende Woche besprechen.

Noch ist auch nicht klar, wie groß der Schaden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am Ende ist. Auch diese beiden Bundesländer planen schon dafür. Manche Leute haben auch eine Versicherung gegen Hochwasser-Schäden an ihren Häusern und bekommen daher Geld.