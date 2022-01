Viel Zeit bleibt der tierischen Truppe nicht, um den Löwen zu überzeugen. Sie müssen sich echt was einfallen lassen. Nur dann können sie in ihr eigenes verrücktes Musical zeigen!

Vielleicht kommt dir ein bisschen was von der Geschichte bekannt vor: Vor einigen Jahren lief der erste Teil von "Sing". Am Donnerstag kommt der zweite Teil des witzigen Animationsfilms mit lauter Tieren in den Hauptrollen ins Kino. Auch in "Sing - Die Show deines Lebens" geht es abenteuerlich zu und bunt! Natürlich ist sehr viel Musik dabei.