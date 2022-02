Viele Großstädte in Europa wollen den Autoverkehr reduzieren. In London im Land Großbritannien sollen beispielsweise neue Radwege viele Autofahrten überflüssig machen. Der Bürgermeister möchte so erreichen, dass die Luft sauberer wird. Er sagt: Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Denn in den ärmeren Vierteln ist die Luft oft am schlechtesten, obwohl die Menschen dort die wenigsten Autos haben. Auch für den Klimaschutz müssten Autofahrten reduziert werden.

Allerdings ist das manchmal schwer umsetzbar: Zum Beispiel, wenn öffentliche Verkehrsmittel fehlen. Oder wenn Handwerker und Paketlieferdienste zu ihren Kunden kommen müssen. Für solche Fälle müssen Lösungen gefunden werden. In Berlin werden zum Beispiel Lieferungen per Lastenrad getestet.