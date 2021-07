Aras gehören zu den Papageien. Je nach Art unterscheiden sie sich in der Farbe ihrer Federn. Dadurch sind sie alle echte Hingucker. Eigentlich fühlen sich die Aras vor allem in den Regenwäldern von Südamerika und Mittelamerika wohl. Dort leben sie meist in größeren Gruppen zusammen.

Auch als Haustier ist der Ara aber beliebt. Allerdings muss man auf einiges achten, wenn man so einen Vogel zu Hause halten will. Er sollte zum Beispiel nicht allein sein, sondern mit einem Artgenossen zusammenwohnen. Außerdem sollte er auch fliegen können. Es wird also etwa ein besonders großer Käfig gebraucht.