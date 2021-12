Extrem schnell haben Forscherinnen und Forscher Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt. Die Geschwindigkeit war viel größer als sonst in der Regel bei Impfstoffen. In Europa dürfen inzwischen vier verschiedene Mittel gespritzt werden, die gut vor einer schweren Erkrankung schützen. Trotzdem arbeiten Forschende weiter an veränderten oder sogar neuen Impfstoffen. Die werden alle wieder genau geprüft, damit sie sicher sind und gut nützen. Erst dann dürfen viele Menschen damit geimpft werden.