Die Corona-Krise hat nicht nur Einfluss darauf, dass wir bei bestimmten Wörtern nun zuerst an etwas anderes denken. Es sind auch einige neue Wörter entstanden, damit wir über bestimmte Dinge sprechen können. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache sammelt solche Begriffe und nimmt sie in ein Wörterbuch auf. Am Montag stellten die Fachleute neue Wörter vor, die in diesem Jahr dazu gekommen sind.

Dazu gehört zum Beispiel das Wort "Booster", damit ist eine Impfung zur Auffrischung gemeint. Überhaupt sind in diesem Jahr viele Wörter rund ums Impfen dazu gekommen. Zum Beispiel: Impfselfie als Bezeichnung für ein Selfie nach der Impfung. Auch das Wort Impfbus ist dabei, also ein Bus, in dem geimpft wird. Und das Wort Impfwurst, also eine Wurst, die es nach der Impfung als Belohnung gibt.