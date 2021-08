Was die Schnecken freut, finden manche Garten-Fans aber überhaupt nicht toll. Denn einige Schnecken fressen gerne Salat, Kohlrabi oder auch Blumen. Manche Menschen versuchen daher, die Schnecken zu bekämpfen. Sie sammeln sie zum Beispiel ein und tragen sie weg oder töten sie sogar.

Die Garten-Expertin Sandra von Rekowski empfiehlt, schon im Frühling die Eier der Nacktschnecken aufzuspüren. Die findet man zum Beispiel unter Steinen oder Holzbrettern. Dreht man den Stein um, trocknen die Eier in der Sonne aus. Manche Leute bringen auch kleine Zäune gegen Schnecken an ihren Beeten an.