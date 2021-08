Die aus Afghanistan geretteten Menschen steigen am Flughafen in Frankfurt am Main aus. Foto: Michael Probst/AP/dpa

Deutschland und mehrere andere Länder versuchen nun, Menschen aus dem Land herauszubringen. Es geht vor allem um Ausländer und Afghanen und ihre Familien, die etwa für die Bundeswehr gearbeitet haben. Für ihre Rettung sind Soldaten mit Flugzeugen im Einsatz. Sie haben mit einer sogenannten Luftbrücke begonnen. Das bedeutet, die Bundeswehr fliegt Menschen von der afghanischen Hauptstadt Kabul zunächst in das Nachbarland Usbekistan. Von dort aus geht es weiter nach Deutschland.

In der Stadt Frankfurt am Main landete am Mittwoch das zweite Flugzeug mit Geretteten. Rund 130 Menschen waren an Bord. Weitere Flieger sind unterwegs.