Die Zahl der frei lebenden Tiger in Russland steigt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Experten schätzen: In Russland gibt es nun wieder mindestens 600 Armur-Tiger. So werden die Tiger auch genannt. Das ist wenig, aber die Zahl steige, sagte ein Fachmann am Samstag. Bis zu 100 Jungtiere würden jedes Jahr überleben.

Leider sind die Tiger von Wilderei bedroht. Von Wilderei spricht man, wenn Tiere verbotenerweise gejagt und getötet werden. Einige Menschen wollen etwa ihr Fell oder ihre Zähne haben. Wer das in Russland tut, begeht eine Straftat, denn die Tiere stehen unter strengem Schutz.