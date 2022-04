Diese Rechte haben Politiker vor vielen Jahren beschlossen und in einen Vertrag geschrieben. Der heißt: UN-Konvention über die Rechte des Kindes. UN ist eine Abkürzung für die Vereinten Nationen. Das ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern dieser Erde.

In Deutschland trat dieser Vertrag über die Kinderrechte am 5. April 1992 in Kraft. Das ist also schon 30 Jahre her. Deutschland hat sich damit auch verpflichtet, regelmäßig darüber zu berichten, ob diese Rechte eingehalten werden. Und zu schauen, wo noch mehr getan werden muss.

Das ist nach Ansicht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef noch eine ganze Menge! Zum Beispiel gibt es noch viele Eltern, die der Meinung sind, dass es in Ordnung ist, Kinder zu schlagen. Deswegen sei es unter anderem wichtig, dass mehr über die Kinderrechte informiert wird.

Übereinkommen über die Rechte des Kindes

Kinderhilfswerk: Übereinkommen über die Rechte des Kindes