Mehr als 400 Sportlerinnen und Sportler treten für Deutschland an. Manche haben sich eine Medaille bei den Olympischen Sommerspielen fest vorgenommen. Andere freuen sich einfach nur, dabei zu sein. Am Freitag wurden die Olympischen Spiele in Japans Hauptstadt Tokio eröffnet. Hier erfährst du, welche Chancen das deutsche Team hat.

AUF DEM WASSER: In ihren Kanus und Ruderbooten haben sie schon viele Medaillen gewonnen. Auch dieses Mal wollen die Deutschen in den verschiedenen Booten wieder Erfolge feiern. Kanufahrer Sebastian Brendel wurde schon dreimal Olympiasieger. Im Rudern holte Deutschland beim letzten Mal in Rio zweimal Gold und einmal Silber.

AUF DEM FELD: Viele Medaillen bei den Olympischen Spielen gehen an einzelne Sportlerinnen und Sportler. Es treten aber auch ganze Mannschaften an, etwa im Fußball, Handball, Hockey und Basketball. Die Fußball-Frauen holten beim letzten Mal Gold, die Männer immerhin Silber. Gute Chancen rechnen sich wie immer die deutschen Hockey-Teams aus.

AUF DEM PFERD: Auch Tiere sind bei Olympia dabei. Die deutschen Reiterinnen und Reiter haben schon große Erfolge gefeiert. Mal müssen die Pferde über Hindernisse springen. Mal zeigen sie verschiedene Gangarten und Drehungen. Das nennt man Dressur. Darin will etwa die deutsche Reiterin Isabell Werth weitere Siege sammeln.

AUF DEM SKATEBOARD: Lilly Stoephasius ist die Jüngste unter den deutschen Athleten. Sie ist 14 Jahre alt und tritt auf dem Skateboard bei Olympia an. Nicht nur die 14-Jährige ist zum ersten Mal bei den Wettbewerben dabei. Auch die Sportart ist neu bei Olympia, genau wie Baseball, Karate, Klettern und Surfen.