Die drei Löwenbabys sind erst wenige Wochen alt. Sie tapsen deshalb noch etwas holprig durch ihr Gehege im Zoo der Stadt Gelsenkirchen. Die Drillinge heißen Jamila, Malaika und Kumani. Jeder Name hat eine Bedeutung. Jamila bedeutet so viel wie die Schöne. Der Name Malaika heißt übersetzt der Engel, und Kumani bedeutet Schicksal.