Die Entscheidung des Schiedsrichters war knallhart: härter als eine gelbe oder rote Karte, wie sie im Fußball häufiger gezeigt werden. Das Spiel des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück in der 3. Bundesliga wurde am Wochenende erst unterbrochen. Dann brach es der Schiedsrichter ganz ab, noch in der ersten Halbzeit.