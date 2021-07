Wer so ein Insektenhotel baut, kann der Natur helfen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Im Bundesland Sachsen machen genau so etwas Hunderte Kinder und Jugendliche. Sie gehören zur Gruppe der Jungen Naturwächter, kurz JuNa! In ihrer Freizeit helfen sie also Tieren und Pflanzen. Gleichzeitig lernen sie auch eine Menge über die Natur: Vögel bestimmen etwa und Spuren lesen im Wald. Dabei nutzen sie auch Apps und vergleichen die Ergebnisse mit der Natur.