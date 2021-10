Frankreich gewann das Finale der Nations League (gesprochen: näischens liig) mit 2:1 und holte den Titel. Frankreichs zweiter Torschütze Karim Benzema freute sich nach dem Sieg: "Das ist der erste Pokal, den ich mit Frankreich gewonnen habe. Ich bin sehr stolz und überglücklich."

Karim Benzema dachte aber auch schon gleich an den nächsten großen Wettbewerb: die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Frankreich hat die letzte WM gewonnen und will das 2022 wieder schaffen. "Wir werden es genießen, uns gut auf die WM vorbereiten und versuchen, sie zu gewinnen", sagte er am Sonntagabend.