Bunt geht es an Ostern zu und auch lecker. Schließlich liegen überall verzierte Ostereier herum, Kinder suchen Schokolade und süße Osterlämmer aus Teig werden im Ofen gebacken. Hinzu kommt: Die meisten Leute haben frei! Familien haben also viel Zeit füreinander. Aber was steckt eigentlich hinter dem Fest?

Ostern ist ein sehr altes religiöses Fest. Für gläubige Christen und Christinnen ist es sogar das wichtigste Fest im Jahr. Wichtiger noch als Weihnachten! Dabei geht es nicht nur um einen einzigen Tag, sondern das Osterfest umfasst mehrere Tage.

Nachlesen kann man das alles in einem heiligen Buch der Christen, der Bibel. Darin steht, dass an einem Tag Jesus gekreuzigt wurde und starb. Er ist der Sohn Gottes. Diesen Tag nennt man Karfreitag. Wenige Tage später ist Jesus wieder auferstanden. Das ist der Ostersonntag.

Sterben und nach kurzer Zeit wieder lebendig sein? Das ist schwer zu begreifen und vielleicht auch ein bisschen schaurig. Im Christentum bedeutet Ostern aber: Neuanfang. Nach dem Tod kommt noch was! Jesus hat den Tod besiegt.

Rund um das Osterfest gibt es zahlreiche Bräuche und Traditionen. Diese können helfen, die Botschaft des Festes zu verstehen. Denn die Ostereier, das Lamm und das Osterfeuer haben alle mit der Geschichte der Auferstehung zu tun.

Christinnen und Christen sagen: Ein Ei ist ein passendes Zeichen für neues Leben, für einen Neuanfang. Denn aus einem Ei schlüpft ein neues Lebewesen.

Das Lamm ist in der Bibel ein bedeutsames Tier. Es kommt darin als Opfertier vor. Sein Blut soll Menschen vor furchtbaren Plagen geschützt haben. Demnach hat sich Jesus mit seinem Tod für die Menschen geopfert - so wie das Lamm.

Osterfeuer bestehen oft aus hoch aufgetürmte Holzstößen. In der Dunkelheit werden sie entfacht. Dabei steht das Feuer für das Licht der Welt und für Hoffnung. Auch Jesus wird oft als Licht der Welt bezeichnet.