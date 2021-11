Einige Fachleute rechnen damit, dass die Leute auch in diesem Jahr ihren Baum schon früh kaufen. In der Pandemie verbringen sie mehr Zeit zu Hause. Zum Beispiel auch, weil sie von zu Hause aus arbeiten. So können sie ihren Baum jeden Tag ausführlich bewundern. Manche Menschen holen sich sogar einen zweiten Baum, etwa für Balkon oder Terrasse.

Damit der Baum bis zu den Feiertagen hält, sollte man ihn gut pflegen. Eine Expertin rät dazu, den Baum nicht vor eine Heizung zu stellen. Dort ist es ihm zu warm. Außerdem braucht er natürlich regelmäßig Wasser.