Die Stadt Paris im Land Frankreich probiert gerade etwas aus: Hier bieten 500 Läden an, Trinkflaschen kostenlos aufzufüllen. So sollen Millionen Plastikflaschen eingespart werden. Schließlich leben und arbeiten in Paris Millionen von Menschen, die unterwegs immer mal wieder eine Flasche kaufen. Hinzu kommen fast 34 Millionen Urlauber und Urlauberinnen im Jahr.

Auch in Deutschland gibt es solche Versuche. In einigen Städten stehen etwa Trinkbrunnen. Außerdem füllen auch hier manche Läden, Arztpraxen oder Rathäuser Trinkflaschen auf. Sie machen darauf zum Beispiel mit einem Aufkleber aufmerksam. Bekannt ist etwa ein blauer, runder Aufkleber, auf dem "Refill Station" steht.