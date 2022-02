Die Maske bleibt. Aber sonst wird das Einkaufen in vielen Bundesländern wieder einfacher. Denn sie schaffen die bisherige 2G-Regel gegen das Coronavirus ab. 2G bedeutet: In Geschäfte etwa für Kleidung oder Geschenkartikel darf man nur hinein, wenn man geimpft ist oder wieder gesund nach einer Ansteckung. Dafür muss man als Erwachsener am Eingang immer einen Nachweis vorzeigen, etwa auf dem Handy.