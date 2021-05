Endlich soll es schönes Wetter geben! Wetter-Experten sagen: Am Wochenende könnte es an vielen Orten 20 Grad Celsius warm werden oder sogar noch wärmer! Das passt sehr gut, denn bald ist Sommer-Anfang. Für Wetter-Experten geht der immer am 1. Juni los. Sie sprechen vom meteorologischen Sommeranfang. In diesem Jahr ist das am kommenden Dienstag.