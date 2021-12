Millionen Menschen haben sich diesen Berg schon angeschaut. Denn das Matterhorn im Land Schweiz ist sehr bekannt. Doch so genau die Menschen auch hingeschaut haben mögen - es gibt etwas, was sie nicht gesehen haben: Das Matterhorn schwingt hin und her. Allerdings ist die Bewegung so klein, dass man sie nur mit Messgeräten erkennen kann.