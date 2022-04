Die Politikerin Reem Alabali-Radovan kümmert sich in ihrem Amt um die Lage von Flüchtlingen in Deutschland.

"Viele Geflüchtete wollen so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat, doch wann das möglich sein wird, ist ungewiss", sagte die Politikerin Reem Alabali-Radovan bei einem Termin am Montag.

Bei dem Termin trafen sich Politikerinnen und Politiker und zum Beispiel Helfer. Sie haben gemeinsam beraten, wie sie Flüchtlingen den Start in Deutschland erleichtern können.

Es ging auch darum, was die Menschen besonders brauchen, etwa Sprachkurse. Auch das Angebot an Schulbildung sowie Betreuung für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine wollen sie verbessern.

Für die Helfer ist es schwer, die Unterstützung für die Ukrainer und Ukrainerinnen zu planen. Denn wie viele Menschen noch kommen, oder wann wie viele wieder in ihre Heimat zurück können, hängt auch vom Verlauf des Krieges ab.